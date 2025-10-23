অস্ট্রিয়ান ইসলামিক সোসাইটি ক্যাম্পেইন: স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধকরণকে না বলুন!।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অস্ট্রিয়া ইসলামিক সোসাইটি (IGGÖ) স্কুলে হিজাব নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে সংগঠনের অবস্থানকে সমর্থন করে মেয়েদের পছন্দের অধিকার এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।
"হিজাব নিষিদ্ধ করে স্কুলে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের স্বায়ত্তশাসন জোরদার করার আইন (418/SN-44/ME)" শিরোনামের এই প্রস্তাবিত আইনটি অস্ট্রিয়ায় প্রস্তাবিত হয়েছে এবং অস্ট্রিয়ান ইসলামী সম্প্রদায় এটিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং পরিবারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বলে মনে করে।
সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় গঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। মুসলিমরা এখন মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশেরও বেশি, যা ক্রমবর্ধমান বলে জানা গেছে।
