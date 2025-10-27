তিউনিসিয়া: যুদ্ধবিরতি যেন ইহুদিবাদী নেতাদের ন্যায়বিচার এবং জবাবদিহিতাকে বাধাগ্রস্ত না করে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): তিউনিসিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে: "যুদ্ধবিরতি চুক্তি বিশ্বজুড়ে ন্যায়বিচার ও সত্যের সমর্থকদের ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে গণহত্যা এবং ব্যাপক নৃশংসতার অপরাধের জন্য দখলদার শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখা উচিত নয়।"
তিউনিসিয়া ফিলিস্তিনিদের প্রতি তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে এবং জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফিলিস্তিনিদের অধিকারের উপর জোর দিয়েছে।
তিউনিসিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৬ মাস ধরে চলা পরিকল্পিত গণহত্যার পর যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছে, যা মানবতার সম্মিলিত বিবেকের উপর গভীর ক্ষত রেখে গেছে।
মন্ত্রণালয় ফিলিস্তিনি জনগণের অধ্যবসায় এবং ত্যাগের প্রশংসা করেছে, যারা ধ্বংস ও নিপীড়নের যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের মূল্যবান রক্তপাত করে, মর্যাদা ও জীবনের সহজাত অধিকার অর্জনের জন্য রুখে দাঁড়িয়েছিল।
তিউনিসিয়া আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ইসরায়েলের "অনাচারের" বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এবং যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকা, গাজার অবরোধ প্রত্যাহার করা এবং ফিলিস্তিনিদের মর্যাদা ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার জন্য মানবিক সহায়তা ও পুনর্গঠন প্রচেষ্টা সহজতর করার আহ্বান জানিয়েছে।
