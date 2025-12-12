  1. Home
মা ফাতেমা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান।

১২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১২:১২
News ID: 1760791
আল মাহদী (আ.ফা.) যুব সংঘ নড়াইল এর উদ্দ্যগে/মসজিদ আল আবু তালিব (আ.) নড়াইলে মিলাদ মাহফিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): “মা ফাতেমা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান

আগামী শনিবার হযরত সিদ্দিকা তাহেরা মা ফাতেমা (সা.আ.)-এর বরকতময় জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

তারিখ: ১৩ই ডিসেম্বর শনিবার

সময়: দুপুর ১:৩০ টা থেকে

স্থান: মসজিদ আল আবু তালিব আঃ নড়াইল

অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত, মানক্বাবত, আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। সকল মোমিন ও মোমেনাত কে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

আপনাদের অংশগ্রহণই অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ও বরকত বাড়াবে ইন শা আল্লাহ।

