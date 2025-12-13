https://bn.abna24.com/xjYBW১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২২:৩১ News ID 1761350 সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সংবাদ সচিত্র সংবাদ: হুজ্জাতুল ইসলাম নাকাভির উপস্থিতিতে পাকিস্তানের আয়োজনে গাজায় মুসলিম উম্মাহের পরিক্ষা সম্মেলন। ১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২২:৩১ News ID: 1761350 "গাজা উপত্যকায় মুসলিম উম্মাহর পরীক্ষা" শীর্ষক "উম্মাহর ঐক্য" সম্মেলন পাকিস্তানের ওয়াহ কেন্টে অনুষ্ঠিত হয় এবং মুস্তফা উম্মাহ জাগরণ আন্দোলনের প্রধান হুজাতুল ইসলাম ওয়াল-মুসলিমিন সৈয়দ জাওয়াদ নাকাভি বক্তৃতা দেন। Tags সচিত্র সংবাদ হুজ্জাতুল ইসলাম নাকাভি সম্মেলন পাকিস্তান গাজা মুসলিম উম্মাহ
