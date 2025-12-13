  1. Home
নবী নন্দিনী মা ফাতেমা যাহরা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে মিরপুর কারবালা ইমামবাড়ীতে আনন্দ অনুষ্ঠান।

১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২২:৫২
News ID: 1761355
ঢাকার মিরপুরে কারবালা ইমামবাড়াতে সিদ্দিকা তাহেরা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর বরকতময় জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন মাওলানা সাইয়্যেদ আফতাব হুসাইন নাকাভি । বক্তব্যে তিনি কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর মর্যাদা, মহিমা ও অনন্য ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

জনাব নাকাভি বলেন, হযরত যাহরা (সা.আ.) হচ্ছেন, মুসলিম উম্মাহর জন্য জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা। তিনি আরও বলেন, সকলেরই উচিত জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা, যাতে সমাজ ও জাতি জ্ঞানের প্রতিটি শাখায়—চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ বিভিন্ন পেশায়—যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে পারে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে নৈতিকতা, জ্ঞান ও মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষে আহলে বাইত (আ.)-এর মানকাবাত, দোয়া ও মোনাজাত থাকে।

