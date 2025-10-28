  1. Home
রুশ উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী: আমরা ইরানের সঙ্গে হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।

২৯ অক্টোবর ২০২৫ - ০২:৩০
পশ্চিমা দেশের চাপ উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক, আর্থিক ও পারমাণবিক খাতে ইরানের সঙ্গে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণে প্রস্তুত রয়েছে রাশিয়া।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা আইআরএনএ-কে দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।

রিয়াবকভ বলেন, ‘রাশিয়া ও ইরানের সম্পর্ক বহু বছরের, যা অত্যন্ত গভীর ও বহুমাত্রিক।

আমাদের মধ্যে কোনো অবিশ্বাস নেই। বর্তমানে উভয় দেশই কঠিন সময় পার করছে, তাই আমাদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করা উচিত।’

তিনি আরও যোগ করেন, ‘আমরা সবক্ষেত্রেই সহযোগিতায় প্রস্তুত—তা পরিবহন খাতের বাস্তব প্রকল্প হোক বা পারমাণবিক খাত। শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক শক্তি ইরান-রাশিয়া সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে রয়ে গেছে।’

রুশ উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কার্যক্রমকে অজুহাত বানিয়ে দেশটিকে ‘হয়রানি’ করছে এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুমকি দিচ্ছে, যা বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর।

রিয়াবকভ বলেন, ‘আমরা ইরানের সঙ্গে হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি—এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।’

