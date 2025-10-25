ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ: গাজার ট্র্যাজেডি একটি "জাতির" অন্য জাতির প্রতি আচরণের সবচেয়ে নিষ্ঠুর চেহারা প্রকাশ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ডেরেক পেন্ডার বলেন, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের অপরাধ কেবল হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যার দিকে পরিচালিত করেনি, বরং জবাবদিহিতার অভাব এবং আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের পতনও প্রদর্শন করে।
গাজায় আন্তর্জাতিক ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের তাৎক্ষণিক আগমনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে পন্ডার উল্লেখ করেন যে, স্বাধীনভাবে তদন্ত দলের উপস্থিতির মাধ্যমেই অপরাধের নথিভুক্তিকরণ সম্ভব।
তিনি আরও বলেন, গাজায় বিদেশী গণমাধ্যমের উপর ইসরায়েলের নিষেধাজ্ঞা বিপর্যয়ের প্রকৃত মাত্রা আড়াল করার একটি প্রচেষ্টা। তিনি আরও বলেন:
"আমরা যা দেখি তা বিপর্যয়ের অংশ মাত্র, কিন্তু তারা আমাদের যা দেখতে দেয় না তা অনেক বেশি ভয়াবহ।"
"ভুক্তভোগীর সংখ্যা এত বেশি যে সমস্ত মামলার তদন্ত করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তবুও তাদের মধ্যে অনেকগুলি স্পষ্টতই যুদ্ধাপরাধের সামিল," তিনি বলেন।
এন্ডার বিবিসির জন্য পরিচালিত তার গবেষণার কথাও উল্লেখ করে বলেন, ১৬০ টিরও বেশি ফিলিস্তিনি শিশু শহীদের ঘটনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে ৯৫ জন - বেশিরভাগই ১২ বছরের কম বয়সী - মাথা বা বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।
তিনি একটি ভিডিও দৃশ্যের বর্ণনা দেন যেখানে দেখা যায় যে, ইসরায়েলি স্নাইপারের গুলিতে তার বাবার পাশে দুই বছরের একটি শিশু শহীদ হয়েছে।
তার মতে, প্রমাণ থেকে জানা যায় যে বাবা তার ছেলেকে তার দেহ দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গুলি তাদের দুজনকেই হত্যা করে, যা বেসামরিক নাগরিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করার একটি স্পষ্ট উদাহরণ।
পেন্ডার এই বলে উপসংহারে পৌঁছেছেন: "গাজা বিপর্যয় কেবল সংখ্যা এবং পরিসংখ্যান নয়, বরং একটি বিশাল মানবিক ট্র্যাজেডি যা দেখায় যে নিপীড়ন কতদূর যেতে পারে যদি তা নিয়ন্ত্রণ না করা হয় এবং জবাবদিহি না করা হয়।"
সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, গাজার বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের গণহত্যার যুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৬৩,০২৫ জন শহীদ, ১,৫৯,৪৯০ জন আহত এবং ৯,০০০ এরও বেশি নিখোঁজ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং ক্ষুধা সংকট ১২১ জন শিশু সহ ৩২২ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে।
Your Comment