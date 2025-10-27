  1. Home
ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাজারে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত।

২৭ অক্টোবর ২০২৫ - ০৮:৩৫
ইরাকের পবিত্র কারবালায় ইমাম হুসাইন (আ)- এর মাজার শরিফ যিয়ারত করেছেন ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরাকে নিযুক্ত ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত কারবালায় ইসলামের মহানবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাজার যিয়ারত করার সময় এই পবিত্র স্থানে যিয়ারতকে তার দেশের বিরুদ্ধে হুমকি দূর করার জন্য এবং ভেনেজুয়েলান জাতি ও দক্ষিণ আমেরিকার জনগণের জন্য শান্তি কামনা করার লক্ষ্যে স্রস্টার কাছে দোয়া করার একটি সুযোগ বলে মনে করেন। 

"আর্তুরো আনিবাল" ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পবিত্র মাজারে বলেছেন: "এই পবিত্র স্থানে থাকা আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

আমি আমার দেশের ও নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতে এবং ভেনেজুয়েলান জাতি ও অন্যান্য দক্ষিণ আমেরিকান জাতির বিরুদ্ধে হুমকি দূর করতে সর্বশক্তিমান স্রস্টার কাছে প্রার্থনা জানাতে এসেছি।"

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় হামলার হুমকি দিচ্ছে এবং দেশটির আশপাশে রণতরী মোতায়েন করেছে।

