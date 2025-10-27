  1. Home
ফিলিস্তিনকে সমর্থন করার লক্ষ্য ধর্ম ও রাজনীতির উর্ধে।

২৭ অক্টোবর ২০২৫ - ০৭:৫২
ইসএনএন এর মাধ্যমে, "প্যালেস্টাইন আর্তোনাদ" আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি ভারতের লাখনু থেকে অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং ধর্মীয় চিন্তাবিদরা অংশগ্রহণ করেছিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "প্যালেস্টাইন আর্তোনাদ" আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি ইসএনএন নেটওয়ার্ক লাখনু থেকে সরাসরি ইন্টারনেট সংযোগের (জুম) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভায়, বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট আলেম এবং ধর্মীয় চিন্তাবিদদের একটি দল ইহুদিবাদী শাসনের অপরাধ এবং নির্যাতিত ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা সম্পর্কে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

হুজ্জাতুল ইসালাম সৈয়দ মাহবুব মাহদী আবেদী নাজাফি

এই সভায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো থেকে হুজ্জাতুল ইসালাম সৈয়দ মাহবুব মাহদী আবেদী নাজাফি, ইমাম আলী (আ.)-এর জীবনী উল্লেখ করে বলেন: "ধার্মিকদের নেতা, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর মহতত্বা, ঐশ্বরিক তাকওয়ার, নির্যাতিতদের সমর্থন করা সম্পর্কে বলেন।"

 তিনি বলেন ইমাম আলী (আ.) কোনও ধর্মীয়, জাতিগত বা রাজনৈতিক সীমানা স্বীকার করেন নি। অর্থাৎ নির্যাতিতদের সমর্থন করা কেবল রাজনৈতিক কর্তব্য নয়, বরং একটি ঐশ্বরিক ও মানবিক কর্তব্য যা আল্লাহ তায়াল তাঁর বান্দাদের কাঁধে অর্পণ করেছেন।

হুজ্জাতুল ইসালাম সৈয়দ হামিদুল-হাসান তাকাভি

সম্মেলনের সভাপতি এবং লাখনুর নিজামিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন হুজ্জাতুল ইসালাম সৈয়দ হামিদুল হাসান তাকাভি তার বক্তৃতায় বলেন: "ইসলাম একটি ব্যাপক ও মানব-কেন্দ্রিক ধর্ম যা তার অনুসারীদের সকল ধর্মের সাথে ভালোবাসা, দয়া এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আহ্বান জানায়। ইসলামের দৃষ্টিতে, মানবতা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সীমানার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং যেকোনো রূপের নিপীড়ন নিন্দনীয়।"

ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার অপরাধের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন: "ফিলিস্তিনি জনগণ বছরের পর বছর ধরে দখলদারদের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং আজ তাদের বিশ্বের মুক্ত দেশগুলির সমর্থন এবং সহানুভূতির প্রয়োজন আগের চেয়েও বেশি। আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছি যে আমরা ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং তাদের স্বাধীনতা এবং নিপীড়নের কবল থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছি।"

দানেশ নাবিল কাসেমি

সুন্নি পণ্ডিত এবং পবিত্র কুরআনের আন্তর্জাতিক তিলাওয়াতকারী দানেশ নাবিল কাসেমি ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ভাষণে বলেন: "নিপীড়কের জানা উচিত যে নিপীড়নের আয়ু দীর্ঘ নয়; ইতিহাসে কোনও নিপীড়ক অবশিষ্ট থাকেনি এবং শেষ পর্যন্ত, প্রত্যেকেই তাদের কর্মের জন্য শাস্তি পেয়েছে। এটি একটি ঐশ্বরিক প্রতিশ্রুতি যে নিপীড়ন স্থায়ী হবে না।"

তিনি মুসলিম সংহতির গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করে আরও বলেন: "এই সংকটময় পরিস্থিতিতে, শিয়া ও সুন্নিদের মধ্যে ঐক্য কেবল একটি ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তাই নয়, বরং ইসলামী উম্মাহর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। আজ, ইসলামের শত্রুরা আমাদের মধ্যে বিভাজনের সুযোগ নিচ্ছে, যেখানে কুরআন আমাদেরকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা এবং সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে।"

হুজ্জাতুল ইসালাম সৈয়দ হায়দার হাসান আল-নাজমুল-মালেত

লক্ষ্ণৌ থেকে আসা হুজ্জাতুল ইসালাম সৈয়দ হায়দার হাসান আল-নাজমুল-মালেত তার বক্তব্যে বলেন: গাজায় সংঘটিত অপরাধ মানবতার বিবেককে আহত করেছে। হাজার হাজার নিরীহ নারী, পুরুষ এবং শিশু শত্রুর কাপুরুষোচিত আক্রমণের শিকার হয়েছে। এমনকি সাহায্যের পথও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যাতে ফিলিস্তিনি জনগণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় মারা যেতে পারে। এই আচরণ কেবল মানবতার বিরুদ্ধেই নয়, সমসাময়িক ইতিহাসের উপর একটি লজ্জাজনক কলঙ্কও বটে।

তিনি আরও বলেন: "আমরা এই নৃশংস নিপীড়নের নিন্দা জানাই এবং বিশ্বের সকল মুক্ত জাতিকে এই ধরনের নিপীড়নের মুখে চুপ না থাকার আহ্বান জানাই। আজ, ফিলিস্তিনকে রক্ষা করা বিবেক এবং মানবতাকে রক্ষা করা।"

হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ আসলাম রাজাভি

মিশরের রাষ্ট্রপতি আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সভাপতিত্বে মিশরের শারমুশ শেখ শহরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কথা উল্লেখ করে, ভারতীয় ধর্মপ্রচারক হুজ্জাতুল ইসলাম সৈয়দ আসলাম রাজাভি এই পদক্ষেপকে "ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণের বিরুদ্ধে একটি বড় ষড়যন্ত্র" হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: "যুদ্ধবিরতির নামে, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতারণার একটি করা হয়েছিল।

এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভের ঢেউ দমন করা।"বিশ্বের মানুষ ভেবেছিল যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু বাস্তবে, একই অপরাধ আরও তীব্রতার সাথে চলতে থাকে।

আলী আব্বাস ওয়াফা

সভার শেষে, সিএনএন নেটওয়ার্কের প্রধান সম্পাদক আলী আব্বাস ওয়াফার মূল্যবান প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হয়, যিনি এই সম্মেলন পরিচালনা ও আয়োজনের পাশাপাশি কর্মসূচি বাস্তবায়নেরও দায়িত্বে ছিলেন। তার সতর্ক ব্যবস্থাপনা এবং লক্ষ্যবস্তুপূর্ণ বক্তৃতার মাধ্যমে, তিনি শিয়া ও সুন্নি আলেমদের মধ্যে সংলাপের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ এবং গঠনমূলক স্থান প্রদান করতে সক্ষম হন।

