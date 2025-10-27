শত্রুদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিজয়ের রহস্য হলো আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস রাখা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হযরত মাসুমা (সা.আ.)-এর পবিত্র মাজারের বক্তা বলেন: আল্লাহ বিশ্বাসীদের আহলে বাইতের পথে থাকার এবং আল্লাহর শত্রুদের আনুগত্য এড়াতে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করাকে শত্রুদের চক্রান্তের উপর বিজয়ের রহস্য বলে জানিয়েছেন।
মুমিনদের জীবনে ঐশ্বরিক স্মরণের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: "সূরা আল-আহজাবের ৪১ নম্বর আয়াতে মুমিনদের প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ হল:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا)
অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো।
তিনি আরও বলেন: "যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর মনোযোগ চায়, তাহলে তাকে প্রথমে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে, যেমনটি সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছে।"
পবিত্র মাজারের বক্তা সূরা আত-তালাকের ১০ এবং ১১ নম্বর আয়াতের উল্লেখ করে বলেন: “এই আয়াতগুলিতে, আল্লাহর স্মরণের সত্যতা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে এবং বলা হয়েছে:
(قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ…).
মহানবী (সা.) স্বয়ং ঐশ্বরিক স্মরণের এক উদাহরণ এবং যে কেউ তাঁর অনুকরণ করবে সে স্মরণকারী হবে।
তিনি আরও বলেন: "আল্লাহ তায়ালা মুুমিনদেরকে সকাল-সন্ধ্যা তাঁর যিকির করতে বলেছেন এবং যিকিরে আক্ষরিক অর্থ হল সত্যের পথে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, এমনকি আকাশের বজ্রপাতও, আল্লাহর প্রশংসা ও যিকির করে।"
হুজ্জাতুল ইসলাম ও মুসলিসিন হেদায়াত আরও বলেন: যারা ঈমানদার, স্মরণকারী, পবিত্র এবং দরুদ পাঠকারী কিয়ামতের দিন আল্লাহ এবং ফেরেশতারা তাদের স্বাগত জানাবেন।
