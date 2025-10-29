বিবিসির খবর অনুযায়ী: গাজায় ‘শক্তিশালী হামলা’ চালাতে নেতানিয়াহুর নির্দেশ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে জানানো হয়, সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর নেতানিয়াহু গাজায় ব্যাপক সামরিক অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেয়।
নেতানিয়াহু অভিযোগ করেছে, যুদ্ধবিরতি চুক্তির ‘স্পষ্ট লঙ্ঘন’ করেছে হামাস। গোষ্ঠীটি তাদের কাছে জিম্মি ব্যক্তিদের মুক্তি বা তাদের মরদেহ বুঝিয়ে দিতে শর্ত মানছে না।
তবে হামাস জানিয়েছে, ইসরাইল গাজায় ভয়াবহ পদক্ষেপ নিতে মিথ্যার সহায়তা নিচ্ছে ও যুদ্ধ শুরুর অজুহাত খুজছে।
গত ১০ অক্টোবর হামাস ও ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। কিন্তু এর পরদিনই ইসরাইলি বাহিনী যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় হামলা চালায়। সেই থেকে প্রায় প্রতিদিনই হামলা চলছে। এতে আগের মতোই ঘটছে হতাহতের ঘটনা। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৯৩ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।
Your Comment