লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের উপর ইসরায়েলি ড্রোন ও ট্যাঙ্ক হামলা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি হামলা 'নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাব ও লেবাননের সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন এবং দক্ষিণ লেবাননে নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশিত কাজ বাস্তবায়নকারী শান্তিরক্ষীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন।'
শান্তিরক্ষা মিশন আরও বলেছে, ট্যাঙ্কের গোলা ছাড়াও 'একই এলাকায় একটি ইসরায়েলি ড্রোন ইউনিফিল টহল দলের ওপর দিয়ে উড়েছিল - যার ফলে শান্তিরক্ষীরা এটিকে নিরপেক্ষ করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।'
তুর্কিভিত্তিক টিআরটি ওয়ার্ল্ড জানিয়েছে, ইউনিফিল ১৯৭৮ সাল থেকে দক্ষিণ লেবাননে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০০৬ সালে ইসরায়েল এবং লেবাননের হিজবুল্লাহর মধ্যে যুদ্ধের পর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ নম্বর রেজোলিউশনের অধীনে সংস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করা হয়।
২০২৪ সালের নভেম্বরে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তি সত্ত্বেও ইসরায়েল প্রায় প্রতিদিনই লেবাননে বিমান হামলা চালিয়েছে। যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুসারে, ইসরায়েলি হিনীর ২০২৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে দক্ষিণ লেবানন থেকে প্রত্যাহার করার কথা ছিল। কিন্তু তারা কেবল আংশিকভাবে সৈন্য প্রত্যাহার করেছে এবং পাঁচটি সীমান্ত চৌকিতে সামরিক উপস্থিতি বজায় রেখেছে।
