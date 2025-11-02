আমাদের যুদ্ধ তাদের মতো নিষ্ঠুর ও নৃশংসভাবে নয়; যুদ্ধের জন্য আমাদের নির্ধারীত নিতি ও সীমা আছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মোহাম্মদ জাওয়াদ লারিজানি, আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-প্রধান এবং ইরানের বিচার বিভাগের মানবাধিকার সদর দপ্তরের প্রধান বলেন: আমাদের যুদ্ধ তাদের মতো নৃশংসভাবে নয়; আমাদের সীমা এবং নিতি রয়েছে।
আমরা সর্ব্বোচ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে কাজ করি এবং আমাদের ফিকাহশাস্ত্রের গঠন অত্যন্ত শক্তিশালী ।
ইরান সমগ্র বিশ্বের সাথে আলোচনা করতে রাজি, কিন্তু আমাদের আলোচনার ধরণ ভিন্ন।
ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি কোথায় অবস্থিত তা আমেরিকা এবং অন্যদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় নয় এবং অধিকারও রাখেনা।
ইরান পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি সম্পর্কিত তার নীতিমালায় কোনও বহিরাগতকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না।
আমরা পারমাণবিক প্রযুক্তি উন্নয়নের দৃঢ় সমর্থক।
উল্লেখ্য: যে দেশ দুই সপ্তাহের মধ্যে পারমাণবিক বোমা বানাতে পারে, তারা দৃঢ়ভাবে বলছে যে তারা পারমাণবিক বোমা চায় না এবং আলোচনায় আগ্রহী।
Your Comment