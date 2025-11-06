হুথি নেতা: যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েল ৩০ লাখ মুসলিম হত্যা করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনে শহীদ স্মরণ সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত বার্ষিক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আব্দুল মালেক হুথি বলেন, “আমেরিকানরা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, গত ২০ বছরে তারা প্রায় ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে, যাদের অধিকাংশই ইসলামী উম্মাহর অংশ।
তিনি আরও বলেন, “যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদের চেতনা ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অগ্রসর হয়, সেই জাতি গর্বিত এবং বিপদ প্রতিহত করতে সক্ষম।
শাহাদাত ধ্বংস ও অপমান থেকে রক্ষা করার এক শক্তিশালী প্রাচীর।”
ইসরায়েলের নীতির সমালোচনা করে হুথি নেতা বলেন, “ইসরায়েল মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে ও অস্ত্রের মুখে (গাজায়) জিম্মি করে আত্মসমর্পণ করানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।”
তিনি অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল মুসলিম জাতিগুলোকে দাসে পরিণত করার লক্ষ্যে মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা বিভিন্ন দেশ দখল করে কেবল নিজেদের স্বার্থে সেসব জনগণকে ব্যবহার করছে।
আল-হুথির ভাষায়, “এই অত্যাচারী শক্তিগুলোর মধ্যে কোনো দয়া-মায়া নেই। নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা যেকোনো অপরাধ করতে দ্বিধা করে না।”
ইয়েমেনে চলমান শহীদ স্মরণ সপ্তাহ উপলক্ষে এ অনুষ্ঠান পুরো এক সপ্তাহ ধরে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে চলবে বলে জানানো হয়েছে।
