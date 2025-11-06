নাইজেরিয়া ট্রাম্পের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে; ধর্মীয় নিপীড়ন অসম্ভব।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইউসুফ তুগার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে নাইজেরিয়ান সরকার খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন ও হত্যার অনুমতি দিচ্ছে।
বার্লিনে এক সংবাদ সম্মেলনে, তুগার ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য নাইজেরিয়ার আইনি গ্যারান্টির রূপরেখা প্রদানকারী নথিপত্র উদ্ধৃত করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে সরকার আইনের অধীনে সকল নাগরিককে রক্ষা করতে বাধ্য।
"ফেডারেল, আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে, নাইজেরিয়ার সরকার কর্তৃক যেকোনো ধরণের ধর্মীয় নিপীড়নকে সমর্থন করা অসম্ভব," তিনি বলেন। "এটা অসম্ভব।"
তুগারের মতে, নাইজেরিয়ান সরকার সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং সরকারের ধর্মীয় নিপীড়নের যেকোনো অভিযোগ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে, সতর্ক করে যে মিথ্যা তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিদেশী হস্তক্ষেপ দেশের স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করতে পারে এবং নতুন সংকট তৈরি করতে পারে।
