ইসলামী দেশগুলির সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির দক্ষিণ কোরিয়ার পরিকল্পনা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিশ্বের সাথে কৌশলগত সহযোগিতা জোরদার করার জন্য, দক্ষিণ কোরিয়া শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামী দেশগুলির সাথে সম্পর্ক সম্প্রসারণ করতে চায়।
এই প্রেক্ষাপটে, কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ৭ নভেম্বর প্রথম "কোরিয়া-ইসলাম সংলাপ" সম্মেলন আয়োজন করবে, যা ইসলামী সমাজের পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি এবং রাজনীতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান।
এই সম্মেলনটি কোরিয়া ইউনিভার্সিটি হেলথ পলিসি অ্যান্ড ল রিসার্চ সেন্টারের উদ্যোগে এবং গুড কি এবং এশিয়ান স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের সাথে যুক্ত সেন্টার ফর মিডল ইস্ট অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হবে।
কোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন স্কুলের অধ্যাপক মিউং সুন-গু এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন এবং উদ্বোধনী বক্তব্য রাখবেন মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলাম কেন্দ্রের সভাপতি কিম জং-দো এবং গুড কী-এর সিইও কিম হিউন-জং।
আয়োজকদের মতে, এই সভাটি কেবল একাডেমিক প্রকৃতির নয় এবং কোরিয়ান সমাজ এবং ইসলামী দেশগুলির মধ্যে একটি সেতু নির্মাণের জন্য ইসলামী বিশ্বের প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
