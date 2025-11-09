  1. Home
আইরিশ ফুটবল ফেডারেশন: ইসরায়েলকে ফুটবল থেকে নিষিদ্ধের আহ্বান।

৯ নভেম্বর ২০২৫ - ০৪:৩৪
আয়ারল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএআই) ইসরায়েলকে সব ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতা থেকে স্থগিত করার জন্য উয়েফাকে আহ্বান জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): এফএআই জানিয়েছে, তাদের সদস্যদের ভোটে গৃহীত প্রস্তাবটি ৭৪-২ ভোটে পাস হয়েছে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন উয়েফার দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান লঙ্ঘন করেছে—


১. কার্যকর বর্ণবাদবিরোধী নীতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে ব্যর্থতা,


২. ফিলিস্তিনি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্মতি ছাড়া অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি ক্লাবগুলোর খেলা আয়োজন।

এই আইরিশ প্রস্তাবটি আসে সেপ্টেম্বরে তুরস্ক ও নরওয়ের ফুটবল কর্তৃপক্ষের একই ধরনের আহ্বানের পর, যেখানে তারা আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

থেকে ইসরায়েলকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিল।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরাও সম্প্রতি ফিফা ও উয়েফাকে আহ্বান জানিয়েছেন ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে স্থগিত করতে।

তারা জাতিসংঘের তদন্ত কমিশনের একটি প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, গাজা যুদ্ধ চলাকালে ইসরায়েল গণহত্যার অপরাধ করেছে।

