এল ফাশার থেকে হাজার হাজার শরণার্থী উত্তর সুদানে যাচ্ছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুদানের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্যে অবস্থিত আল-দাব্বা শহরের স্থানীয় সূত্র শনিবার ঘোষণা করেছে যে উত্তর দারফুর রাজ্যের রাজধানী আল-ফাশের শহর থেকে শরণার্থীদের আগমন অব্যাহত রয়েছে।
আল-ফাশেরে তীব্র সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসার পর, এই লোকেরা প্রায় দশ দিনে এক হাজার কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়ে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছাতে পেরেছে, যদিও তারা পানি, খাদ্যের তীব্র অভাব এবং কঠিন মানবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে।
প্রাথমিক অনুমান অনুসারে, ৪,৫০০ জনেরও বেশি মানুষ ইতিমধ্যেই আল-দাবা শহরে প্রবেশ করেছে এবং শরণার্থীদের আগমনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
এদিকে, ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স সতর্ক করে দিয়েছে যে এল ফাশারের লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত বাসিন্দার ভাগ্য অনিশ্চিত রয়ে গেছে, স্যাটেলাইট ছবিতে শহরে গণকবরের চিহ্ন দেখানোর পর।
জাতিসংঘ সুদানে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে, যদিও র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্স মধ্যস্থতাকারীদের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। তবে, স্থলভাগের ঘটনাবলী ইঙ্গিত দেয় যে সংঘাত আরও বাড়ানোর জন্য প্রস্তুতি রয়েছে, যার পরিণতি ইতিমধ্যেই ভোগা এবং নিরাপত্তাহীন জনগণের জন্য মারাত্মক হবে।
Your Comment