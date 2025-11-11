দক্ষিণ লেবাননের নতুন দখলকৃত এলাকায় ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠীর প্রাচীর নির্মাণ!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী সরকার দক্ষিণ লেবাননের নতুন দখলকৃত এলাকায় একটি প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছে! প্রকাশিত ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ইসরায়েলি বাহিনী লেবাননের সীমান্ত বরাবর এই প্রাচীর নির্মাণ করছে।
প্রাচীরটি জাতিসংঘ কর্তৃক টানা নীল রেখা ছাড়িয়ে গেছে এবং উত্তর অধিকৃত ফিলিস্তিনে আফিফিম বসতির বিপরীতে অবস্থিত।
এই প্রাচীরের একটি অংশ লেবাননের ভূখণ্ডের এক থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত, যা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে থাকা পাঁচটি কৌশলগত স্থানের একটির কাছে, যদিও ২০২৪ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে ইসরায়েলের প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।
এই স্পষ্ট আগ্রাসন এমন এক সময় ঘটছে যখন লেবাননের রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউন এবং প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম, যারা হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করার উপর জোর দিচ্ছেন, তারা এখনও লেবাননের মাটিতে এই স্পষ্ট আগ্রাসনের প্রতি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাননি।
