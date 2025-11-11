গাজার খান ইউনিসে ইসরায়েলের নতুন হামলা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিনি বার্তা সংস্থা ওয়াফার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দখলদার ইসরায়েলি সেনারা গাজার দক্ষিণ–পূর্ব জেইতুন এলাকায় বাড়িঘর ধ্বংস করছে এবং পূর্বাঞ্চলে ভারী গোলাবর্ষণ চালাচ্ছে। এ সময় আকাশে বিভিন্ন ধরনের ড্রোন টহল দেয় শহরের পশ্চিমাংশে।
ওয়াফা জানায়, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান খান ইউনিসের উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে ধারাবাহিক ভারী বিমান হামলা চালাচ্ছে। পাশাপাশি শহরের উত্তর–পূর্বে অবস্থিত জান্না এলাকায় ইসরায়েলি সেনারা একাধিক কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছে।
অধিকাংশ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটছে হলুদ রেখার ওপারে। এটি বর্তমানে ইসরায়েলি বাহিনীর দখলে থাকা ভূখণ্ড। হলুদ রেখা হলো সেই সীমানা, যেখানে ইসরায়েলি বাহিনী ১০ অক্টোবর কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির অধীনে প্রত্যাহার করেছিল। এটি একটি অদৃশ্য সীমারেখা, যা গাজাকে প্রায় দুই ভাগে ভাগ করেছে।
সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪১ জনে। আহত হয়েছেন আরও ৬১৯ জন, এবং এখন পর্যন্ত ৫২৮টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর থেকে মোট নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৯ হাজার ১৭৬ জনে এবং আহতের সংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার ৬৯০।
