যুদ্ধবিরতির পরও গাজায় ভবন ধ্বংস করছে ইসরায়েল ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): স্যাটেলাইট চিত্রে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত তোলা নতুন ছবিগুলো দেখায় যে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) নিয়ন্ত্রণাধীন পুরো পুরো পাড়া-মহল্লা এক মাসেরও কম সময়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, সম্ভবত ইচ্ছাকৃত ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে।
তবে ধ্বংস হওয়া ভবনের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হতে পারে, কারণ কিছু এলাকার স্যাটেলাইট চিত্র বিবিসি ভেরিফাইয় সম্ভব হয়নি।
কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, এই ধ্বংসযজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় সম্পাদিত যুদ্ধবিরতির শর্ত লঙ্ঘন করতে পারে। তবে আইডিএফের এক মুখপাত্র বিবিসি ভেরিফাইকে বলেছেন, তারা “যুদ্ধবিরতির কাঠামো অনুযায়ী কাজ করছে।”
বিবিসি ভেরিফাইয়ের স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এখনো গাজার ভবন ধ্বংস করছে ব্যাপক হারে। তারা একটি চেঞ্জ ডিটেকশন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে যুদ্ধবিরতির আগে ও পরে তোলা রাডার চিত্র বিশ্লেষণ করেছে, যাতে ধ্বংসের সম্ভাব্য পরিবর্তন শনাক্ত করা যায়, এরপর হাতে গোনা ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে।
তারা “ইয়েলো লাইন”-এর ভেতরে ধ্বংস হওয়া ভবনগুলো পর্যবেক্ষণ করেছে —এই লাইনটি গাজার উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব প্রান্তে একটি সীমারেখা হিসেবে নির্ধারিত। অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী, ইসরায়েল ঐ সীমারেখা পর্যন্ত সেনা প্রত্যাহারে সম্মত হয়েছিল।
