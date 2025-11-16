  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে "ইসরায়েল" বাদ দেওয়ার জন্য ইউরোপীয়দের চাপ বৃদ্ধি।

১৬ নভেম্বর ২০২৫ - ০৬:১১
News ID: 1750754
ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে "ইসরায়েল" বাদ দেওয়ার জন্য ইউরোপীয়দের চাপ বৃদ্ধি।

গাজা উপত্যকার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অব্যাহত সামরিক আগ্রাসনের পর, ইউরোপে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শাসকগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার জন্য একটি নতুন তরঙ্গের উত্থান ঘটছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আয়ারল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ঘোষণা করেছে যে তারা একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের উপর ভোট দেবে, যেখানে উয়েফায় ইসরায়েলের সদস্যপদ অবিলম্বে স্থগিত করার এবং মহাদেশের সমস্ত ক্লাব এবং জাতীয় প্রতিযোগিতা থেকে সরকারকে বাদ দেওয়ার আহ্বান জানানো হবে।

এই প্রস্তাবটি ইসরায়েলি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তৈরি, যার মধ্যে রয়েছে ফিলিস্তিনি ফেডারেশনের সাথে সমন্বয় ছাড়াই অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে ক্লাব পরিচালনা এবং অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং বর্ণবাদ বিরোধী নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা, যা উয়েফার নিয়মের মৌলিক বিধান।

এই পদক্ষেপের সূচনাকারী হল আইরিশ ক্লাব বোহেমিয়ান এফসি, যারা উয়েফাকে খেলার মৌলিক নিয়মের প্রতি অবহেলা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে এবং সতর্ক করে দিয়েছে যে ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় "ইসরায়েল"-এর অব্যাহত উপস্থিতি নীতিগত মানদণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বিমুখী নীতির প্রতীক।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আয়ারল্যান্ডে যদি এই পরিকল্পনাটি পাস হয়, তাহলে এটি আরও বিস্তৃত ইউরোপীয় চাপ তৈরি করতে পারে, যা উয়েফা এবং ফিফাকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে বাধ্য করতে পারে, আন্তর্জাতিক ক্রীড়া নিয়ম অনুসারে যা বর্ণবাদ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মান লঙ্ঘনকে অপরাধী করে তোলে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha