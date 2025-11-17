নিউ ইয়র্কে স্থানীয় সেনেগালিজ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নিউ ইয়র্কে, পশ্চিম আফ্রিকান মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা ইমাম এল-হাদজি হাদি তৌবের গ্রেপ্তার আফ্রিকান অভিবাসী এবং অভিবাসী অধিকার কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।
৬৩ বছর বয়সী সেনেগালের স্থানীয় নেতাকে অক্টোবরের গোড়ার দিকে ব্রঙ্কসে তার বাড়িতে মার্কিন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এজেন্টরা গ্রেপ্তার করে এবং ম্যানহাটনের ফেডারেল অভিবাসন আদালতে নিয়ে যায়।
গ্রেপ্তারের পর, টিউবকে পূর্ব আমেরিকার বৃহত্তম অভিবাসন আটক কেন্দ্র ডেলানি হলে স্থানান্তরিত করা হয়। নিউ ইয়র্কের ধর্মীয় নেতারা এবং অভিবাসী অধিকার সমর্থকরা তার মুক্তির জন্য আবেদন করার চেষ্টা করছেন এবং মুক্তি পেলে এবং সেনেগালে নির্বাসিত হলে তিনি নিপীড়নের ঝুঁকিতে আছেন কিনা তা নির্ধারণ করার চেষ্টা করছেন।
এই গ্রেপ্তারের ফলে নিউ ইয়র্কের পশ্চিম আফ্রিকান মুসলিম সম্প্রদায় গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে।
তিন দশক আগে ব্রঙ্কসের ছোট মসজিদ, জামহিয়াতু আনসারুদ্দিন-দীন প্রতিষ্ঠাকারী ম্যাম টিউব নিউ ইয়র্কে পশ্চিম আফ্রিকান অভিবাসীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হন, অন্যান্য উপাসনালয় এবং একটি আন্তঃধর্মীয় কেন্দ্রের সাথে সহযোগিতা করে। বিশেষ করে শুক্রবারের নামাজে তার অনুপস্থিতি জামাতের সদস্যদের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক ক্ষতির অনুভূতি তৈরি করেছে।
ভয় এবং উদ্বেগ সত্ত্বেও, জামহিয়াতু আনসারুদ্দিন-দ্বীন মসজিদ অভিবাসীদের সেবা করে চলেছে এবং অভিবাসীদের স্বাগত জানানোর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে, এমনকি যাদের বৈধ মর্যাদা নেই তাদেরও। "নিউ ইয়র্ক অভিবাসীদের একটি শহর, এবং আমাদের অবশ্যই তাদের আমেরিকায় তাদের স্বপ্ন পূরণের অনুমতি দিতে হবে," ইমাম নিয়াস বলেন।
