জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের ওপর গুলি চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী

লেবাননে নিযুক্ত জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী (UNIFIL) এক বিবৃতিতে বলেছে, লেবাননের ভূখণ্ডে ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠিত অবস্থানের কাছাকাছি থেকে মেরকাভা ট্যাঙ্ক দিয়ে শান্তিরক্ষীদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে। ভারী মেশিনগানের গুলি কর্মীদের থেকে প্রায় ৫ মিটার (৫.৫ গজ) দূরে আঘাত হেনেছে।
ইউনিফিল আরও জানিয়েছে, ট্যাঙ্কটি ইসরায়েলি অবস্থানের ভেতরে চলে যাওয়ার ৩০ মিনিট পর শান্তিরক্ষীরা নিরাপদে চলে যেতে সক্ষম হয়। ইসরায়েল বলেছে, তাদের সৈন্যরা জাতিসংঘের টহলকে 'সন্দেহভাজন' ভেবেছিল।
লেবাননের সেনাবাহিনী পৃথক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'সেনা কমান্ড নিশ্চিত করছে যে, তারা ইসরায়েলি শত্রুদের চলমান লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। এর জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন, কারণ এটি একটি বিপজ্জনক উত্তাজনা বৃদ্ধির প্রতিনিধিত্ব করে।'
গত সেপ্টেম্বরেও ইউনিফিল বলেছিল, ইসরায়েলি ড্রোনগুলো দক্ষিণ লেবাননে তাদের শান্তিরক্ষীদের কাছে চারটি গ্রেনেড ফেলেছে। এর মধ্যে একটি জাতিসংঘের কর্মী এবং যানবাহনের ২০ মিটার (২২ গজ) মধ্যে পড়েছিল।
ইউনিফিল আরও বলেছে, এসব গুলিবর্ষণ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ১৭০১ নম্বর প্রস্তাবের গুরুতর লঙ্ঘন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আবারও আমরা (ইসরায়েলি বাহিনীকে) শান্তিরক্ষীদের ওপর বা তার কাছাকাছি যে কোনো আক্রমণাত্মক আচরণ এবং আক্রমণ বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি।'
প্রসঙ্গত, লেবাননের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আগ্রাসনে ইসরায়েল ৪ হাজারেও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে, যাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক। দশ লাখেরও বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে।
