কয়েকজন শিয়া ধর্মগুরু ওয়াশিংটনের নতুন আর্চবিশপের সাথে দেখা করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ওয়াশিংটনের নতুন আর্চবিশপ কার্ডিনাল রবার্ট ওয়াল্টার ম্যাকেলরয়ের সাথে একদল শিয়া ধর্মগুরু সাক্ষাৎ করেন।
বৈঠকটি উষ্ণ ও শ্রদ্ধাশীল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ভাগ করা নৈতিক মূল্যবোধ, অভিবাসন সংক্রান্ত সমস্যা এবং তরুণ প্রজন্মের ধর্মীয় পরিচয়ের উপর সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়।
বৈঠকে, শিয়া ধর্মগুরুরা বলেছেন যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, শান্তি এবং বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচারের জন্য সংলাপ একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে এবং বহু-ধর্মীয় সমাজে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উত্তেজনা হ্রাসে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকার গুরুত্বের উপর জোর দেন।
ওয়াশিংটনের আর্চবিশপ আশা প্রকাশ করেছেন যে এই সম্পর্ক মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে যৌথ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক প্রকল্পের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে।
আন্তর্জাতিক ধর্মীয় গণমাধ্যম এই সভাটিকে স্বাগত জানিয়েছে এবং আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতার একটি সফল উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছে। বিশেষজ্ঞরা এটিকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে শান্তি এবং বোঝাপড়া জোরদার করার একটি মডেল হিসেবে বিবেচনা করেছেন।
