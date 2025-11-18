  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. আফ্রিকার সংবাদ

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি মসজিদে ফিলিস্তিনের জন্য বুনন প্রকল্প চালু করেছে+ ছবিসহ।

১৮ নভেম্বর ২০২৫ - ০৮:৩১
News ID: 1751524
দক্ষিণ আফ্রিকার একটি মসজিদে ফিলিস্তিনের জন্য বুনন প্রকল্প চালু করেছে+ ছবিসহ।

দক্ষিণ আফ্রিকার বেশ কিছু ফিলিস্তিনি সমর্থক গাজা যুদ্ধের শিকার শিশুদের স্মরণে একটি প্রতীকী টুকরো তৈরি করতে ফিলিস্তিনি পতাকার রঙে কাপড়ের টুকরো সেলাই করছেন, যা ২৯ নভেম্বর, ফিলিস্তিনের সাথে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবসে উন্মোচিত হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "প্যালেস্টাইনের জন্য তাঁত" প্রকল্পটি গতকাল সকালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের একটি মসজিদে প্রথম কর্মশালার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। অধিবেশন চলাকালীন, অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকার রঙে ১৫ বাই ১৫ সেন্টিমিটার কাপড়ের টুকরো সেলাই করেছিলেন।

প্রতিটি কাপড় গাজায় চলমান গণহত্যায় দশজন ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যুর প্রতিনিধিত্ব করে।

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

যুদ্ধে প্রাণ হারানো ২০,০০০ এরও বেশি শিশুর স্মরণে আয়োজকরা ২,০০০ টুকরো সেলাই করার লক্ষ্য রেখেছেন।

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

কর্মকর্তাদের মতে, কাপড়গুলিকে একত্রে মিশিয়ে তৈরি এই লেপটি, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবসে উন্মোচন করা হবে।

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

এই প্রতীকী কাজটি গাজার শিশুদের দুঃখকষ্ট স্মরণ করার এবং ফিলিস্তিনের সাথে কেপটাউনের জনগণের সংহতির কণ্ঠস্বরকে আরও জোরদার করার

تصاویری از پروژۀ بافندگی برای فلسطین در مسجد آفریقای جنوبی

জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha