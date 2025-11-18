দক্ষিণ আফ্রিকার একটি মসজিদে ফিলিস্তিনের জন্য বুনন প্রকল্প চালু করেছে+ ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "প্যালেস্টাইনের জন্য তাঁত" প্রকল্পটি গতকাল সকালে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের একটি মসজিদে প্রথম কর্মশালার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল। অধিবেশন চলাকালীন, অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকার রঙে ১৫ বাই ১৫ সেন্টিমিটার কাপড়ের টুকরো সেলাই করেছিলেন।
প্রতিটি কাপড় গাজায় চলমান গণহত্যায় দশজন ফিলিস্তিনি শিশুর মৃত্যুর প্রতিনিধিত্ব করে।
যুদ্ধে প্রাণ হারানো ২০,০০০ এরও বেশি শিশুর স্মরণে আয়োজকরা ২,০০০ টুকরো সেলাই করার লক্ষ্য রেখেছেন।
কর্মকর্তাদের মতে, কাপড়গুলিকে একত্রে মিশিয়ে তৈরি এই লেপটি, ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে আন্তর্জাতিক সংহতি দিবসে উন্মোচন করা হবে।
এই প্রতীকী কাজটি গাজার শিশুদের দুঃখকষ্ট স্মরণ করার এবং ফিলিস্তিনের সাথে কেপটাউনের জনগণের সংহতির কণ্ঠস্বরকে আরও জোরদার করার
জন্য একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা।
Your Comment