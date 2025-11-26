ধৈর্য থেকে নৈতিক সাহস; একজন আমেরিকান গবেষকের দৃষ্টিতে ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় অধ্যয়নের অধ্যাপক এলিসা গাবি হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে দুঃখকষ্টের মধ্যে ধৈর্য এবং অন্যায়ের প্রতিবাদে সাহসের এক স্থায়ী আদর্শ বলে মনে করে।
ইসলামী চিন্তাধারায় নবীর স্থান সম্পর্কিত তার বইতে, তিনি হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বের প্রকাশ হিসেবে মুহাম্মদী নূর, ঐশ্বরিক জ্ঞান এবং ফাদাকের খুতবাকে নির্দেশ করেছেন।
এলিসা গাবি বলে যে, আজকের দিনে বিশ্বাসীরা ইসলামের মহান নারীর কাছ থেকে নম্রতা, পার্থিব খ্যাতির প্রতি অবজ্ঞা, পরিবারের জন্য ত্যাগ এবং সত্যের প্রতিরক্ষায় অবিচল থাকার শিক্ষা নিতে পারে।
তিনি আরও উল্লেখ করে যে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শিক্ষা বিশ্বাসীদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রযোজ্য। এই মূল্যবোধগুলি সমসাময়িক বিশ্বের বিশ্বাসী পুরুষ ও মহিলাদের অনুপ্রাণিত করে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করে। হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জীবন অধ্যয়ন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নৈতিকতা এবং দায়িত্বশীলতা গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।
এই আমেরিকান গবেষকের মনোভাব থেকে বোঝা যায় যে, হযরত যাহরা (সা.আ.) বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ধৈর্য, সাহস এবং সত্যের প্রতি আনুগত্যের এক চিরন্তন আদর্শ।
Your Comment