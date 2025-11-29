বুরকিনা ফাসোতে হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকীতে শোক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): দুই জাহানের প্রধান, উম্মে আবিহা, হযরত সাদিকাহ তাহিরা ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে, বুরকিনা ফাসোতে শিয়া সম্প্রদায় ও আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমিকদের উপস্থিতিতে শোক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
বুরকিনা ফাসোতে আল-মুস্তফার প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন হাদ্দাদ, হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে শোক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাতে আল-মুস্তাফা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি পরিষদের ছাত্রদের দ্বারা একটি বুক প্রহার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি অব্যাহত ছিল এবং এরপর অধ্যাপক শেখ সাইদী মুহাম্মদ উইদ্রাগো হযরক ফাতেমা (সা.আ.)-এর ফাদাকিয়া খুতবার কিছু অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যা করেন।...
হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর যিয়ারাত পাঠ এবং যুগের ইমামের আবির্ভাবের জন্য দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।
উল্লেখ্য, আল-মুস্তফা প্রতিনিধি অফিসের সভাকক্ষের পাশে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর একটি মিছিল বের করা হয়, যাতে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানো হয়।
