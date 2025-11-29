  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

ইতালীয় শহরগুলিতে ফিলিস্তিনি-পন্থী মিছিলের ফলে গণপরিবহন অচল হয়ে পড়ে+ছবিসহ।

৩০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৩:০৯
News ID: 1755661
ইতালীয় শহরগুলিতে ফিলিস্তিনি-পন্থী মিছিলের ফলে গণপরিবহন অচল হয়ে পড়ে+ছবিসহ।

ইসরায়েলের প্রতি সমর্থনের জন্য জর্জিয়া মেলোনি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ফলে ইতালি জুড়ে কয়েক ডজন ফ্লাইট বাতিল এবং ট্রেন ও গণপরিবহন ব্যাহত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থার প্রতি সমর্থনের কারণে জর্জিয়া মেলোনি সরকারের বিরুদ্ধে ইতালিতে ব্যাপক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের ফলে শুক্রবার দেশজুড়ে কয়েক ডজন ফ্লাইট বাতিল এবং ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়।

ইউএসবি শ্রমিক ইউনিয়ন, বেশ কয়েকটি ছোট ইউনিয়নের সাথে, সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি এবং ইসরায়েলকে সমর্থন করার সরকারি পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য দেশব্যাপী এক প্রতিবাদ দিবসের আয়োজন করে।

https://www.alquds.co.uk/wp-content/uploads/2025/11/1-139.jpg

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ইউএসবি একটি শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় শ্রমশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যা বাম এবং মধ্য-ডান আন্দোলনের সাথে যুক্ত ইউনিয়নগুলির ঐতিহ্যবাহী আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

https://www.alquds.co.uk/wp-content/uploads/2025/11/4-79.jpg

ইতালিতে ব্যাপক বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের পর, মিলানের মালপেনসা বিমানবন্দর কমপক্ষে ২৭টি ফ্লাইট বাতিল করেছে এবং বোলোগনা বিমানবন্দর কমপক্ষে ১৭টি ফ্লাইট বন্ধ করে দিয়েছে। মিলান, নেপলস এবং ভেনিসের লিনেট বিমানবন্দরগুলিও প্রভাবিত হয়েছে এবং ইতালির প্রধান বিমান সংস্থা, ইটিএ জানিয়েছে যে ধর্মঘটের কারণে তারা ২৬টি অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বাতিল করেছে।

https://www.alquds.co.uk/wp-content/uploads/2025/11/1-139.jpg

রোম, তুরিন, মিলান এবং জেনোয়ার প্রধান ট্রেন স্টেশনগুলিতেও যাতায়াত ব্যাহত হয়েছিল, মিলানের ছোট ল্যামব্রেট স্টেশনে ট্রেনগুলি থামাতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। রোম এবং অন্যান্য অনেক শহরেও গণপরিবহন পরিষেবা ব্যাহত হয়েছিল।

https://www.alquds.co.uk/wp-content/uploads/2025/11/3-93.jpg

তুরিনে, শত শত বিক্ষোভকারী ফিলিস্তিনি পতাকা হাতে মিছিল করে। কেউ কেউ লা স্ট্যাম্পা এবং লা রিপাবলিকা সংবাদপত্র ভবনের দেয়ালে উঠে "গাজার স্বাধীনতা" সহ স্লোগান লেখে।

https://www.alquds.co.uk/wp-content/uploads/2025/11/1-136.jpg

জেনোয়াতে, ফিলিস্তিনিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত ফ্রান্সেসকা আলবানিজ এবং প্রাক্তন গ্রীক অর্থমন্ত্রী ইয়ানিস ভারোফাকিস গাজার পক্ষে একটি মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

https://www.alquds.co.uk/wp-content/uploads/2025/11/1-138.jpg

২০২২ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বাজেটকে "গুরুতর, ভারসাম্যপূর্ণ এবং দায়িত্বশীল" হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং মধ্যবিত্ত আয়ের জন্য কর কমানোর দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা তিনি বলেছেন যে এই পদক্ষেপ ইতালির স্থবির অর্থনীতিকে সাহায্য করতে পারে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha