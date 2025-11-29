  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

গত ২৪ ঘন্টায় গাজায় ৩৩ জন শহীদ হয়েছেন / যুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ৬৯,৫৪৬ জনে পৌঁছেছে।

৩০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৩:২১
News ID: 1755662
গত ২৪ ঘন্টায় গাজায় ৩৩ জন শহীদ হয়েছেন / যুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ৬৯,৫৪৬ জনে পৌঁছেছে।

গাজার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর হামলায় গাজায় হতাহতের দৈনিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): প্রতিবেদন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় ১২ শিশু এবং ৮ জন মহিলাসহ ৩৩ জন নিহত হয়েছেন এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই সময়ে আরও ৮৮ জন আহত হয়েছেন।

মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভুক্তভোগী এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকে আছেন এবং উদ্ধারকারী দল এখনও তাদের কাছে পৌঁছাতে পারেনি।

২০২৫ সালের ১১ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে মোট শহীদের সংখ্যা ৩১২ জনে, আহত ৭৬০ জনে এবং ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারকৃত মানুষের সংখ্যা ৫৭২ জনে পৌঁছেছে। গাজার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে যে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইহুদিবাদী সরকারের গণহত্যা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৬৯,৫৪৬ জন শহীদ এবং ১,৭০,৮৩৩ জন আহত হয়েছেন।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha