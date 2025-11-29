  1. Home
আল-হুথি: ফিলিস্তিনি জনগণকে সমর্থন করা ইয়েমেনিদের জন্য চিরন্তন সম্মান এবং গর্বের।

৩০ নভেম্বর ২০২৫ - ০৩:২৫
News ID: 1755663
ইয়েমেনি আনসারুল্লাহ আন্দোলনের নেতা শনিবার রাতে ফিলিস্তিনি জনগণের সমর্থনে ইয়েমেনের দৃঢ় অবস্থানের উপর জোর দেন এবং আগামীকালের (রবিবার) মিছিলে লক্ষ লক্ষ ইয়েমেনি জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের আহ্বান ঘোষণা করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটেনের কাছ থেকে ইয়েমেনের স্বাধীনতার ৫৮তম বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতাকালে আব্দুল মালিক আল-হুথি বলেন: "আমাদের প্রিয় জাতি, তার সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সশস্ত্র বাহিনী সহ, ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণকে সাহায্য করার মাধ্যমে মহান এবং চিরন্তন সম্মান অর্জন করেছে।"

তিনি আরও বলেন: "আগামীকালের মিছিলে আমাদের জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি বিশ্বকে প্রমাণ করবে যে এই জাতি কখনও তার [মুসলিম] জাতিকে একা ছেড়ে দেবে না এবং ফিলিস্তিন, লেবানন এবং জাতির অন্যান্য সন্তানদের ইসরায়েলি শত্রুর শিকার হতে দেবে না।"

