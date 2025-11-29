আল-হুথি: ফিলিস্তিনি জনগণকে সমর্থন করা ইয়েমেনিদের জন্য চিরন্তন সম্মান এবং গর্বের।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ব্রিটেনের কাছ থেকে ইয়েমেনের স্বাধীনতার ৫৮তম বার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতাকালে আব্দুল মালিক আল-হুথি বলেন: "আমাদের প্রিয় জাতি, তার সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সশস্ত্র বাহিনী সহ, ফিলিস্তিনের নির্যাতিত জনগণকে সাহায্য করার মাধ্যমে মহান এবং চিরন্তন সম্মান অর্জন করেছে।"
তিনি আরও বলেন: "আগামীকালের মিছিলে আমাদের জাতির লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি বিশ্বকে প্রমাণ করবে যে এই জাতি কখনও তার [মুসলিম] জাতিকে একা ছেড়ে দেবে না এবং ফিলিস্তিন, লেবানন এবং জাতির অন্যান্য সন্তানদের ইসরায়েলি শত্রুর শিকার হতে দেবে না।"
