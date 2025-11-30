গাজার খান ইউনিস শহর বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): লাকান আরও বলেন, খান ইউনিস শহরের ৯,০০,০০০ বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং বাসিন্দারা বর্তমানে এই প্রতিকূল আবহাওয়ার সাথে লড়াই করছে।
খান ইউনিসে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের কথা উল্লেখ করে তিনি ঘোষণা করেন যে "ইসরায়েলি গণহত্যার" ফলে ১,৯০০টি পানির ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়ে গেছে।
খান ইউনিস পৌরসভার মুখপাত্র আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি জরুরি বার্তা পাঠিয়েছেন, যেখানে বন্যার পানিতে ডুবে থাকা বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্ধারে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়েছে।
খান ইউনিসের ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য জরুরি আন্তর্জাতিক মনোযোগ এবং মানবিক বিপর্যয় রোধে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।
গত বছরের অক্টোবর থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও, ইসরায়েলি সরকারের নাশকতার কারণে গাজা উপত্যকা খাদ্য, জ্বালানি এবং হাসপাতালের সরঞ্জাম সরবরাহ সহ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাত এই যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
Your Comment