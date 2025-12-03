পোপ লিওর উপস্থিতিতে বৈরুতে আন্তঃধর্মীয় সভা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): শিয়াদের সুপ্রিম কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ আলী আল-খতিব পোপকে স্বাগত জানিয়ে বলেন: "আমাদের দেশ যে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এই সময়ে আমরা আপনাকে স্বাগত জানাই এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে আপনার অবস্থানের প্রশংসা করি।"
শেখ আব্দুল লতিফ দারিয়ান লেবাননের জাতীয় ঐক্য, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকারের উপর জোর দিয়ে বলেন: "লেবাননে আমরা জাতীয় প্রতিরোধের উপর খুব বেশি জোর দিই। আমরা মানবাধিকারকে সম্মান করি এবং অন্য দেশের বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ করি না।"
অর্থোডক্স বিশপ জন এক্সও পোপকে স্বাগত জানিয়ে বলেন: "খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের সাথে মিশে থাকা একটি অনন্য দেশ লেবাননে আপনাকে স্বাগতম।"
লিও চতুর্দশ লেবাননের জনগণকে আশা ও অধ্যবসায়ের বার্তা দিয়ে সম্বোধন করেন, চলমান চ্যালেঞ্জের মুখে তাদের অধ্যবসায়ের প্রশংসা করেন। বাবদা প্রাসাদ থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পোপ বলেন: “এই ভূমিতে ভ্রমণ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের, যেখানে শান্তি কেবল একটি শব্দের চেয়েও বেশি কিছু - একটি ইচ্ছা, একটি আহ্বান, একটি উপহার এবং একটি সর্বদা উন্মুক্ত কর্মশালা।
