ইসলামী বিশ্বের কুরআনিক কাউন্সিল গঠন করতে হবে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত সপ্তাহে বাংলাদেশে কোরআন সমাবেশের আয়োজন সম্পর্কে, ইসলামিক কালচার অ্যান্ড কমিউনিকেশনস অর্গানাইজেশনের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ইসলামিক সংস্কৃতি ও যোগাযোগ সংস্থার কুরআন ও তবলিগের প্রধান হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন হোসেইনি নিশাবুরি বলেন: "কুরআনের কূটনীতির উপর ভিত্তি করে ইসলামিক কালচার অ্যান্ড কমিউনিকেশনস অর্গানাইজেশনের বিশাল কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াতকারী এবং মুখস্থকারীদের ঢাকায় পাঠিয়ে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছিল।"
তিনি আরও বলেন: "ইসলামিক সংস্কৃতি ও যোগাযোগ সংস্থার রূপান্তরের সময়কালে, কুরআন প্রকল্প -রিসালাতুল্লাহ- বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিষ্ঠানগুলির অংশগ্রহণে কুরআন কূটনীতি সদর দপ্তর গঠিত হয়েছে। এই সদর দপ্তরের সচিবালয়ও ইসলামিক সংস্কৃতি ও যোগাযোগ সংস্থার আন্তর্জাতিক কুরআন ও প্রচার কেন্দ্রে অবস্থিত।"
বাংলাদেশে সমাবেশ অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের কুরআন রাষ্ট্রদূত হামেদ শাকের নেজাদ এবং অন্যান্য তিলাওয়াতকারীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং সৌভাগ্যবশত এটি বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে সুন্নি ভাইদের দ্বারা সাড়া পেয়েছে।
তিনি আরও বলেন: "যদি আমরা ইসলামী সংস্কৃতি ও যোগাযোগ সংস্থার কুরআনিক কূটনীতির মধ্যবর্তী লক্ষ্য হিসেবে নেটওয়ার্কিং এবং যোগাযোগ সম্প্রসারণকে বিবেচনা করি, তাহলে এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল একটি ঐক্যবদ্ধ এবং কুরআনিক জাতি গঠন করা। অতএব, আমাদের অবশ্যই পবিত্র কুরআনের উপর মনোযোগ দিয়ে ইসলামী বিশ্বের সমস্যা সমাধানে কুরআনিক যুক্তি ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে।"
হোসেইনি নিশাবুরি বলেন: "পবিত্র কুরআন যেমন ইসলামী বিশ্বের ঐক্যের অক্ষ হতে পারে, তেমনি এর বাইরেও, নির্যাতিত, স্বাধীনতাকামী এবং নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা অন্বেষণকারী মানুষের শিবিরও পবিত্র কুরআনের আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর সাথে সংযোগ স্থাপন করে এই উৎস থেকে তাদের আত্মাকে সেচ দিতে পারে এবং পবিত্র কুরআনের অনুপ্রেরণায় গণহত্যা, বর্ণবাদ এবং লুণ্ঠনকারী অহংকারের মোকাবিলা করতে পারে।
