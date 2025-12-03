বৈরুতে বিশিষ্ট শিয়া ধর্মগুরুদের সাথে পোপ লিওর সাক্ষাৎ + ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কেন্দ্রীয় বৈরুতের শহীদ স্কয়ারে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠানে, লেবাননের শিয়াদের সুপ্রিম ইসলামিক কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট শেখ আলী আল-খতিব পোপ লিও চতুর্দশের সাথে দেখা করেন এবং মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সাধারণ মানবিক ও ধর্মীয় ভিত্তির উপর জোর দেন।
আল-খতিব বর্তমান কঠিন পরিস্থিতিতে পোপের লেবানন সফরের প্রশংসা করেন এবং এটিকে জাতীয় ঐক্য জোরদার করার একটি সুযোগ বলে মনে করেন।
লেবাননের সুপ্রিম ইসলামিক কাউন্সিল অফ শিয়াদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসলামের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি সাম্য এবং মানবিক মর্যাদার উপর ভিত্তি করে তুলে ধরে স্মরণ করেন যে ইসলামের নবী (সা.) এবং ইমাম আলী (আ.)-এর শিক্ষা মানব ভ্রাতৃত্ব এবং সহাবস্থানের গুরুত্ব তুলে ধরেছে।
তিনি বলেন, মতপার্থক্য স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া উচিত সংলাপ, পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে, ধর্মের নামে বানানো যুদ্ধের উপর নয়।
সিনিয়র শিয়া ধর্মগুরু ইসরায়েলি আগ্রাসনের অব্যাহততার দিকেও ইঙ্গিত করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে কার্যকর সরকারের অভাবে লেবানন আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে।
তিনি পোপকে আন্তর্জাতিক সক্ষমতার সদ্ব্যবহার করার এবং লেবাননের সঞ্চিত সংকট, বিশেষ করে ইসরায়েলি আগ্রাসনের পরিণতি কাটিয়ে উঠতে আরও বেশি ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।
Your Comment