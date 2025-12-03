হাজার হাজার নারী ও মেয়ে বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার সাথে দেখা করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী (হা.ফা.) হযরত ফাতিমা যাহরা (সা.আ.)-কে সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুণাবলীতে সজ্জিত একজন মানুষ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
তিনি ঘর ও সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষদের তাদের স্ত্রী ও নারীদের প্রতি আচরণের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেছেন।
ইবাদত ও বিনয়, মানুষের জন্য ত্যাগ ও ক্ষমা, কষ্ট ও দুর্যোগে স্থিতিস্থাপকতা, নির্যাতিতদের অধিকারের সাহসী প্রতিরক্ষা, সত্যের আলোকিতকরণ ও রাজনৈতিক বোধগম্যতা এবং কর্ম, গৃহস্থালি, স্বামীত্ব ও সন্তান লালন-পালন, প্রাথমিক ইসলামের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীতে উপস্থিতি এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে হযরত ফাতেমা (সা.আ.) অসীম গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন:
আলহামদুলিল্লাহ, ইরানি নারীরা এমন একজন সূর্যের কাছ থেকে আদর্শ এবং শিক্ষা গ্রহণ করে, যিনি নবী (সা.) এর বাণীতে, ইতিহাসের সকল যুগ ও বিশ্বের সকল নারীর শ্রেষ্ঠ এবং তাঁর লক্ষ্যের দিকেই ইরানি নারীরা এগিয়ে যান।
সর্বোচ্চ নেতা ইসলামে নারীর মর্যাদাকে অত্যন্ত উচ্চ ও মহৎ বলে অভিহিত করে আরও বলেন: নারীর পরিচয় ও চরিত্র সম্পর্কে কুরআনের ব্যাখ্যাগুলি সর্বোচ্চ এবং সর্বাধিক প্রগতিশীল ব্যাখ্যা।
বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা ইসলামে পুরুষ ও নারীকে দুটি সুষম উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন যার মধ্যে অনেক মিল এবং দেহ ও প্রকৃতির ফলে কিছু পার্থক্য রয়েছে এবং বলেছেন: এই "দুটি পরিপূরক উপাদান" মানব সমাজ পরিচালনা, মানব জাতিকে অব্যাহত রাখা, সভ্যতার অগ্রগতি, সমাজের চাহিদা পূরণ এবং জীবন পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে।
এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রক্রিয়ায়, তিনি পরিবার গঠনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটি বলে মনে করেন এবং আরও বলেন: মিথ্যা পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পরিবারের প্রতিষ্ঠান ভুলে যাওয়ার বিপরীতে, ইসলামে, "নারী, পুরুষ এবং শিশুদের" জন্য পারস্পরিক এবং নির্দিষ্ট অধিকারকে পরিবার গঠনের উপাদান হিসেবে দেখা হয়েছে।
আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী কুরআনের দুই মুমিন নারী, মরিয়ম এবং আসিয়া (ফেরাউনের স্ত্রী) -এর উদাহরণকে সকল ঈমানদার পুরুষ ও নারীর জন্য একটি নির্দেশক এবং নারীর চিন্তাভাবনা ও কর্মের গুরুত্বের ইঙ্গিত হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন: নারীর সামাজিক অধিকার, যেমন একই কাজের জন্য পুরুষের সমান বেতন, কর্মরত নারী বা পরিবারের প্রধানদের জন্য বীমা, নারীদের জন্য বিশেষ ছুটি এবং আরও কয়েক ডজন বিষয়, বৈষম্য ছাড়াই পালন এবং সুরক্ষিত করতে হবে।
বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা তার বক্তব্যের শেষাংশে ইসলামে নারীর স্থান ও মর্যাদার উপর তাগাদা দেন..পরবর্তি অংশে দেওয়া হবে।
