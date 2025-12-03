গিনেস বুক কর্তৃপক্ষ ইসরায়েলকে বয়কট করল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গিনেস রেকর্ডস প্রতিষ্ঠানটি ইহুদিবাদী ইসরায়েল থেকে একটি নতুন রেকর্ড নিবন্ধনের আবেদন পাওয়ার পর জানিয়েছে, তারা বর্তমানে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে পাঠানো কোনো আবেদন পর্যালোচনা করছে না।
কিডনি দানকে উৎসাহদানকারী একটি ইসরাইলি প্রতিষ্ঠান গিনেস রেকর্ডসে একটি আবেদন জমা দেয়ার পর তারা জানায়, এই আবেদনটি তারা পর্যালোচনা করবে না। দখলকৃত ভূখণ্ডে কিডনি দাতাদের সংখ্যার ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি রেকর্ড নিবন্ধনের অনুরোধ করা হয়েছিল।
গিনেস ওই সংগঠনের আবেদনের জবাবে একটি চিঠি পাঠায়, যেখানে বলা হয়েছে- ‘আমরা বর্তমানে ইসরাইল থেকে রেকর্ড নিবন্ধনের আবেদনগুলো পর্যালোচনা করছি না।’
