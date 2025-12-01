পাকিস্তানের চাকওয়ালে উম্মাহ ঐক্য সম্মেলন; শিয়া ও সুন্নি পণ্ডিতরা পাশাপাশি+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "গাজা উপত্যকায় উম্মাহর পরীক্ষা" প্রতিপাদ্য নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামী সংহতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।
পাকিস্তানের চাকওয়াল শহর "উম্মাহর ঐক্য" সম্মেলনের আয়োজন করে, যেখানে শিয়া ও সুন্নি পণ্ডিতরা উপস্থিত ছিলেন।
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "গাজা উপত্যকায় উম্মাহর পরীক্ষা" প্রতিপাদ্য নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইসলামী সংহতির প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়।
