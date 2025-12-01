  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

বন্যা আর ধ্বংসস্তূপের মাঝে গাজার মানুষের করুণ অবস্থা+ছবিসহ।

১ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১০:৫৩
News ID: 1756208
বন্যা আর ধ্বংসস্তূপের মাঝে গাজার মানুষের করুণ অবস্থা+ছবিসহ।

গাজার সাংবাদিক এই অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রতিবেদনে লিখেছেন: "গাজাবাসীদের এখন তাঁবু এবং আশ্রয়ের প্রয়োজন, তাদের বিশ্ববাসীর সংহতি, বিশ্বাস এবং বিবেকের প্রয়োজন।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইহুদিবাদী সরকারের নৃশংস আক্রমণের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসস্তূপ এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গাজার মানুষ এখনও বসবাস করছে।

বিভিন্ন অজুহাতে দখলদার সরকারের এই অঞ্চলে আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে এবং এই অঞ্চলে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যা এই উপত্যকার মানুষের জীবনকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

وضعیت اسفناک اهالی غزه، در میان سیل و آوار + تصاویر

গাজার একজন সাংবাদিক এই অঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রতিবেদনে লিখেছেন: "মানুষের তাঁবু এবং আশ্রয়ের প্রয়োজন, তাদের সংহতি, বিশ্বাস এবং বিবেক প্রয়োজন।"

وضعیت اسفناک اهالی غزه، در میان سیل و آوار + تصاویر

অন্যান্য আরব দেশ এবং বিশ্বের জনগণকে সম্বোধন করে তিনি আরও বলেন: "নিন্দা তোমাদের প্রতি, তোমরা কেবল তাকিয়ে দেখছো যখন মানুষ দুই বছর ধরে ধ্বংস এবং মৃত্যুর মুখোমুখি। আর এখন তারা সকলের কাছে কেবল একটি তাঁবু এবং আশ্রয়ের জন্য ভিক্ষা করছে।"

وضعیت اسفناک اهالی غزه، در میان سیل و آوار + تصاویر

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha