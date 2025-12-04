আমেরিকার তরুণ প্রজন্ম আর ইসরায়েলকে সমর্থন করে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি-আমেরিকান সম্পর্কের একজন বিশেষজ্ঞ একটি নতুন প্রবন্ধে বলেছেন যে গাজা যুদ্ধের পর ইসরায়েলের প্রতি তরুণ আমেরিকান প্রজন্মের অবিশ্বাস এবং বিরোধিতা কেবল কমেনি, বরং এটি একটি গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতায় পরিণত হয়েছে যা শাসকগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক অবস্থানকে মারাত্মকভাবে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে দেশের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র বিক্ষোভের মাধ্যমে তরুণ আমেরিকানদের ইসরায়েলের সমালোচনার যে ঢেউ উঠেছে, তা ইসরায়েলি রাজনৈতিক ও মিডিয়া মহলে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ইয়েদিওথ আহরোনোথ পত্রিকাটি ইসরায়েলি-আমেরিকান সম্পর্কের বিশেষজ্ঞ কোবি বারদার এক প্রতিবেদনে লিখেছে যে, শাসকগোষ্ঠী আর এই মনোভাবের পরিবর্তনকে "গাজা যুদ্ধের প্রতি আবেগঘন প্রতিক্রিয়া" হিসেবে বিবেচনা করতে পারে না কারণ লক্ষণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে এই প্রবণতা বছরের পর বছর ধরে আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত স্তরে রূপ নিচ্ছে।
এই পরিবর্তন ব্যাখ্যা করার জন্য, লেখক এমন একটি উদাহরণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যার ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে: জাতিসংঘে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং ইসরায়েলের একজন কট্টর সমর্থক নিকি হ্যালির কন্যা নালিন হ্যালির একটি টুইট।
এই টুইটে, তিনি ইসরায়েলিদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন: "আপনারা যদি আমাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, তাহলে আপনাদের অবশ্যই মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।"পর বছর ধরে আমেরিকার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত স্তরে রূপ নিচ্ছে।
বারদা বলেন যে তেল আবিবের সবচেয়ে অনুগত মিত্রদের একজনের ছেলের দ্বারা আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত স্লোগানের অনুরূপ ভাষা ব্যবহার দেখায় যে "তরুণদের মধ্যে যা ঘটছে তা পরিচয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার ফলাফল, গাজার যুদ্ধের ক্ষণিকের প্রতিক্রিয়া নয়।"
এই জায়নবাদী লেখক সতর্ক করে বলেন যে এই প্রবণতা কেবল বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এবং আমেরিকান ডানপন্থীদের কিছু অংশ বৌদ্ধিক উন্নয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলের প্রভাবে ইসরায়েল থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিচ্ছে।
এই প্রবন্ধটি এই জোর দিয়ে শেষ করা হয়েছে যে আজকের বিশ্বে ইসরায়েলের ক্ষমতার সমীকরণ কেবল সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নির্ধারিত নয়। আমেরিকার তরুণ প্রজন্মের মন ও চেতনার জন্য লড়াই ইসরায়েলের আন্তর্জাতিক অবস্থানের অন্যতম নির্ধারক উপাদান হয়ে উঠেছে, এবং যদি এই প্রক্রিয়াটি রোধ না করা হয়, তাহলে এটি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন, যদি অসম্ভব নাও হয়।
