জর্জিয়ার শিয়া ও সুন্নি ধর্মগুরুদের একটি প্রতিনিধিদল ইমাম রেযা (আ.)-এর মাজার যিয়ারত করেছেন।

৪ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০৮:৪৮
জর্জিয়ান মুসলিম প্রশাসনের প্রধানের নেতৃত্বে, ইমাম রেযা (আ.)-এর পবিত্র মাজার যিয়ারত ও পরিদর্শন করেন এবং অ-ইরানি যিয়ারতকারীদের জন্য রাযাভি মাজারের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক আয়োজিত এই পবিত্র মাজারের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): জর্জিয়ান মুসলিম প্রশাসনের প্রধান ফায়েক নাবিয়েভ, ১ ডিসেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাশহাদে ইমাম রেযা (আ.) পবিত্র মাজার পরিদর্শন করেন, দেশের শিয়া ও সুন্নি ধর্মগুরু এবং মুফতিদের সমন্বয়ে গঠিত ২০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে।

প্রতিনিধিদলটি যিয়ারতের পর, জর্জিয়ান ওলামা কাউন্সিলের প্রধান জনাব ফায়েগ নাবিয়েভ  রাযাভি মাজার ব্যবস্থাপনাকে তাকে আতিথ্য দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং জর্জিয়ায় ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বাস্তব উদাহরণের কথা উল্লেখ করে বলেন:

তিবিলিসিতে "ওরতাগালা" নামে একটি এলাকা রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অনুসারীদের আন্তরিক ঐক্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য একটি শিয়া মসজিদ, একটি সুন্নি মসজিদ, একটি অর্থোডক্স গির্জা এবং একটি ক্যাথলিক গির্জা পাশাপাশি নির্মিত হয়েছে।

প্রতিনিধিদলের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ইমাম রেযা (আ.)-এর পবিত্র মাজার জিয়ারত, মাজারের আঙ্গিনায় জামাতের নামাজে অংশগ্রহণ, পবিত্র কুরআন জাদুঘর এবং রাজাভি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করা এবং তারা পবিত্র মাজারের সর্বোচ্চ পরিচালকের সাথেও সাক্ষাত ও আলোচনা করেন।

এই সফরের লক্ষ্য ছিল জর্জিয়ান মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক জোরদার করা এবং এটি ওয়ার্ল্ড ফোরাম ফর দ্য প্রক্সিমিটি অফ ইসলামিক রিলিজিয়ন্সের আমন্ত্রণে পরিচালিত হয়েছিল।

