যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন অব্যাহত এবং গাজা উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় ইহুদিবাদীদের ব্যাপক আক্রমণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা শহরের আল-তুফাহ পাড়ায়, "স্নাফুর" মোড়ের আশেপাশের বাড়িগুলিকে লক্ষ্য করে ইসরায়েলি ড্রোন হামলা চালানো হয়, যার ফলে ঘরগুলির ভেতরে আগুন লেগে যায়।
ইসরায়েলি বাহিনী একই পাড়ার আল-সাখরাহ এলাকার বাসিন্দাদের একটি দলকে প্রচণ্ড কামানের গোলাবর্ষণের মুখে ঘিরে ফেলে, এলাকায় বেশ কয়েকজন আহত হয়।
আহতদের পরিবহনের চেষ্টা করা ত্রাণ যানবাহনের উপরও ইসরায়েলি হেলিকপ্টারগুলি গুলি চালায়। উত্তর গাজায়, ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলি জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায়।
পূর্ব গাজা উপত্যকায়, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বোমা হামলা চালিয়ে আবাসিক ভবন ধ্বংস করে দেয় এবং শা'ফ এলাকার শুজাইয়াহ মোড়ের কাছে একটি বোমা ভর্তি রোবটের বিস্ফোরণ ঘটায়।
মধ্য গাজায়, আল-বুরেইজ ক্যাম্পের পূর্বে ইসরায়েলি সাঁজোয়া যান থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির খবর পাওয়া গেছে। দক্ষিণ গাজায়, খান ইউনিসের পূর্বাঞ্চল আবারও কামান ও বিমান হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানগুলি শহরের পূর্ব দিকেও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে।
