ট্রাম্পের হুমকির বিরুদ্ধে কিউবা ও যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের বিক্ষোভ

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কিউবার রাজধানী হাভানায় শত শত মানুষ কিউবার জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিষয়ক সরকারি সংস্থা (আইসিএপি)-এর সামনে সমবেত হয়েছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।
ভেনেজুয়েলা ও প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে মার্কিন হুমকি ঠেকাতে কিউবার পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তারা। কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেজের নেতৃত্বে আয়োজিত এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমাবেশে বক্তারা ওয়াশিংটনের যুদ্ধংদেহী নীতির নিন্দা করেছেন।
শান্তি ও স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের প্রতিনিধি ড. আইদালমেস রদ্রিগেজ মঞ্চ থেকে সতর্ক করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিহীন কথাবার্তা প্রচারের মাধ্যমে জনমত প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তারা হামলা ও লুটপাটকে ন্যায্য হিসেবে তুলে ধরছে।
তিনি আরও বলেন, বিদেশি হস্তক্ষেপ ছাড়া নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকারকে কিউবা সমর্থন করে। কিউবার প্রেসিডেন্ট মিগেল দিয়াস-কানেলও ভার্চুয়াল বৈঠকে মাদুরোর সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন এবং ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী পরিকল্পনাগুলোর নিন্দা জানান।
কিউবা নারী ফেডারেশনের প্রধান তেরেসা আমারেল বুয়ে বলেন, “আমরা লাতিন আমেরিকায় হস্তক্ষেপের সেই বেদনাদায়ক অধ্যায়গুলোর পুনরাবৃত্তি হতে দেব না।”
একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কসহ আরও কয়েকটি শহরে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সংহতি প্রকাশের আন্তর্জাতিক দিবস পালিত হয়েছে। নিউইয়র্কে শত শত মানুষ পতাকা ও প্ল্যাকার্ড হাতে টাইমস স্কোয়ারে পদযাত্রা করে এবং ভেনেজুয়েলা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অবসান চেয়ে শ্লোগান দেয়।
