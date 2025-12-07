ইসরায়েলে কৌশলগত ভারসাম্যের অভাব।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজায় দুই বছরের অপরাধ ও গণহত্যার সময় ইহুদিবাদী সরকারের পরিস্থিতি বহুস্তরীয় সংকট প্রকাশ করে যা সরকারের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী দৃশ্যপটকে নতুন করে রূপ দিচ্ছে।
এই সংকট কেবল রাজনৈতিক বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভ্রান্তি নয়, বরং, যেমন আল-জায়তুনা স্টাডিজ সেন্টারের পরিচালক ডঃ মোহসেন সালেহ বর্ণনা করেছেন, কৌশলগত ভারসাম্যের অভাব যা ধীরে ধীরে অস্তিত্বের হুমকিতে পরিণত হচ্ছে।
আল-জায়তুনা সেন্টারের পরিচালক সালেহ জোর দিয়ে বলেন যে এই ব্যাধির মূলে রয়েছে শাসনব্যবস্থার কাঠামোগত ত্রুটি এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতার যুক্তির বাইরে পরিচালিত শাসন মানসিকতা।
কয়েক দশক ধরে, ইহুদিবাদী শাসনব্যবস্থা আধুনিক আইন প্রণয়ন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিগত ও ধর্মীয় বিভাজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই মডেলের সীমাবদ্ধতাগুলি প্রকাশ পেয়েছে।
সালেহ বলেন: "ইসরায়েল এমন এক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে যেখানে তারা ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে কারণ তারা একটি বর্জনীয় এবং শত্রু-কেন্দ্রিক মতাদর্শের কাছে বন্দী এবং তাদের নিজস্ব বাস্তবতা এবং ক্ষমতা বুঝতে অক্ষম।"
সালেহ বলেন: ইহুদিবাদী সরকারের নেতৃত্ব এখন অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিমজ্জিত; এমন একটি সংঘাত যা সরকারের চলাচলের ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয় এবং বিস্ফোরণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।
সালেহ আরো বলেন: "কৌশলগত পরিকল্পনা থেকে সংকট ব্যবস্থাপনায় ইসরায়েলের রূপান্তর একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জনের ক্ষমতার পতনের লক্ষণ। দুই বছর ধরে চলমান প্রতিরোধ এবং লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ সেনাবাহিনী "ইসরায়েলি" নেতৃত্বের মানসিকতায় "ভারসাম্যের অভাব" জটিলতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।"
উপসংহারে, সালেহ বলেন যে "ইসরায়েলি উচ্ছ্বাসের" লক্ষণগুলি একটি ভঙ্গুর বিরতি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং শীঘ্রই ভেঙে পড়বে, কারণ এই শাসনব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ কাঠামো একটি স্থিতিশীল ভারসাম্য তৈরি করতে অক্ষম।
