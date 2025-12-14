  1. Home
অস্ট্রিয়ায় হিজাব নিষিদ্ধ আইন পাস!।

১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১২:৪৮
অস্ট্রিয়ায় স্কুলে ১৪ বছরের কম বয়সী মেয়েদের জন্য হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে নতুন আইন অনুমোদন করেছে দেশটির পার্লামেন্ট।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্টে গৃহীত এই আইনে বলা হয়েছে—স্কুলে কোনো ছাত্রী ‘ইসলামি রীতিতে মাথা ঢেকে’ রাখতে পারবে না।

তবে এই সিদ্ধান্তকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়ে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন ও বিশেষজ্ঞরা তীব্র সমালোচনা শুরু করেছেন। তাদের মতে, এ ধরনের আইন সামাজিক বিভাজন আরও গভীর করতে পারে।

অস্ট্রিয়ার ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল সরকার দেশটিতে ক্রমবর্ধমান অভিবাসনবিরোধী মনোভাবের চাপে চলতি বছরের শুরুতেই এই প্রস্তাব উত্থাপন করে। সরকারের দাবি, এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো ‘মেয়েদের নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা দেওয়া’। তবে বিরোধী গ্রিন পার্টি আইনটির বিপক্ষে ভোট দিয়ে একে অসাংবিধানিক বলে মন্তব্য করেছে।

উল্লেখ্য, এর আগেও ২০১৯ সালে অস্ট্রিয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সে সময় দেশটির সাংবিধানিক আদালত ওই সিদ্ধান্তকে ‘অসাংবিধানিক ও বৈষম্যমূলক’ ঘোষণা করে বাতিল করে দেয়। যদিও এবার সরকার দৃঢ়ভাবে দাবি করছে, নতুন হিজাব নিষেধাজ্ঞা আইন পুরোপুরি সংবিধানসম্মত।

নতুন আইনের আওতায় অস্ট্রিয়ার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৪ বছরের কম বয়সী মেয়েদের জন্য হিজাব পরা নিষিদ্ধ হবে। সরকার জানিয়েছে, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে অবহিত করা হবে। প্রাথমিকভাবে আইন লঙ্ঘনের জন্য কোনো জরিমানা আরোপ করা হবে না।

তবে বারবার আইন অমান্য করা হলে শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের ১৫০ থেকে ৮০০ ইউরো পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হবে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৭৫ থেকে ৯৩০ মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ। সরকারের হিসাব অনুযায়ী, এই আইনের ফলে দেশটির বিভিন্ন স্কুলে অধ্যয়নরত প্রায় ১২ হাজার ছাত্রীকে নতুন নিয়মের আওতায় আসতে হবে।

অস্ট্রিয়ার ২০১৯ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, ছয় বছর আগে দেশটিতে ১৪ বছরের কম বয়সী প্রায় ৩ হাজার মেয়ে হিজাব পরত।

নতুন এই আইন ঘিরে অস্ট্রিয়া ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিতর্ক আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা।

