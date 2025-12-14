হামাসের জ্যেষ্ঠ কমান্ডারকে হত্যার দাবি

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) দাবি করে যে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের হামলার অন্যতম পরিকল্পনাকারী ছিলেন সাদ।
ইসরায়েলের দাবি অনুসারে, সাদকে হত্যা করা হলে এটি হবে অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে হামাসের কোনো শীর্ষ নেতার সবচেয়ে আলোচিত হত্যাকাণ্ড।
গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবারের ওই হামলায় হামাসের চার সদস্য নিহত ও অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন। যদিও হামাস কিংবা চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে নিহতের মধ্যে রায়েদ সাদ আছেন কি না, তা নিশ্চিত করা হয়নি।
আইডিএফ-এর একজন কর্মকর্তা সাদকে হামাসের অস্ত্র উৎপাদন শাখার প্রধান হিসেবে অভিহিত করেছেন, তবে হামাসের একাধিক সূত্র তাঁকে সশস্ত্র শাখার দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা হিসেবে উল্লেখ করেছে।
