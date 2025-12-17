ঝড়-বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গাজা: ১৭ মৃত্যু, ৯০ শতাংশ তাঁবু পানির নিচে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সংস্থাটির মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেন, শীতকালীন ঝড়ে বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর প্রায় ৯০ শতাংশ তাঁবু পানিতে তলিয়ে গেছে। ফলে হাজারো মানুষ দুর্যোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করার মতো কোনো নিরাপদ আশ্রয় ছাড়াই দিন কাটাচ্ছে।
বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোকে রক্ষায় বিকল্প হতে পারে ভ্রাম্যমাণ ক্যারাভান। বর্তমান পরিস্থিতি থেকে নিরাপদ থাকতে তাঁবু আর কার্যকর নয়।
বাসাল আরও জানান, গত সপ্তাহে গাজায় বৈরী আবহাওয়া শুরু হওয়ার পর থেকে সিভিল ডিফেন্সকে ৫ হাজারের বেশি জরুরি কল করা হয়েছে। তীব্র শীতে মৃত্যু হওয়া ১৭ জনের মধ্যে চারজনই শিশু। এছাড়া, ইসরায়েলি হামলায় দুর্বল হয়ে পড়া ভবনগুলো ঝড়ের মধ্যে ধসে পড়ায় আরও বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে।
সিভিল ডিফেন্স দলগুলো আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির সঙ্গে সমন্বয় করে ভবনের নিচে আটকে পড়া মরদেহ উদ্ধারে কাজ শুরু করেছে।
