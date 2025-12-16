হযরত ফাতেমা (সা.আ.) ও ইমাম খোমেইনীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে খালিশপুরে আনন্দ মাহফিল।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): খুলনার খালিশপুরে অবস্থিত কাসরে আব্বাস (আ.) ইমাম বাড়িতে হযরত যাহরা (সা.আ.) এবং ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর জন্মবার্ষিকীর আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা ছিলেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সৈয়দ ইব্রাহিম খলিল রাজাভী, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আব্দুল কাইয়ুম এবং শহীদুল হক প্রমূখ। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন সৈয়দ রেজা আলী যায়দী।
বক্তারা তাদের বক্তব্যে কোরআন ও হাদিসের আলোকে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর মহিমান্বিত জীবনধারা তুলে ধরেন এবং তাঁর আত্মত্যাগ ও আদর্শ মুসলিম সমাজ গঠনে উপযুক্ত আদর্শ বলে আলোচনা করেন।
সাথে ইরানি ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা হযরত ইমাম খোমেইনী (রহ.)-এর জীবন ও ইসলামী বিপ্লবে তার অনন্য ভূমিকা ও অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বক্তারা বলেন, ইমাম খোমেইনীর (রহ.) চিন্তা ও আদর্শ আজও বিশ্ব মুসলিমের জন্য প্রেরণার উৎস।
