এখনো ৯,৩০০ ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছে ইসরাইলে

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে: ইসরাইলের ওফের এবং মেগিদ্দো কারাগারে অন্তত ৯ হাজার ৩০০ ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫০টি শিশুও রয়েছে।
অধিকৃত পশ্চিমতীরের অন্তত ৩ হাজার ৫০০ বন্দী ‘প্রশাসনিক বন্দী’ হিসেবে রয়েছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে আইন ভঙ্গ করার সন্দেহে তাদের কোনো অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই আটক রাখা যাবে।
গাজায় ইসরাইলি অভিযানের সময় আটক আরো ১,২২০ ফিলিস্তিনিকে ‘বেআইনি যোদ্ধা’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের আটক রাখার বৈধতা অর্জিত হয়।
