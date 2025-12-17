  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

এখনো ৯,৩০০ ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছে ইসরাইলে

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ - ০২:১৪
News ID: 1763168
এখনো ৯,৩০০ ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছে ইসরাইলে

প্যালেস্টাইন প্রিজনারস সোসাইটি: ইসরাইলে এখনো ৯,৩০০ ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছে বলে জানিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): কাতারভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে: ইসরাইলের ওফের এবং মেগিদ্দো কারাগারে অন্তত ৯ হাজার ৩০০ ফিলিস্তিনি বন্দী রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫০টি শিশুও রয়েছে।

  অধিকৃত পশ্চিমতীরের অন্তত ৩ হাজার ৫০০ বন্দী ‘প্রশাসনিক বন্দী’ হিসেবে রয়েছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে আইন ভঙ্গ করার সন্দেহে তাদের কোনো অভিযোগ বা বিচার ছাড়াই আটক রাখা যাবে।

গাজায় ইসরাইলি অভিযানের সময় আটক আরো ১,২২০ ফিলিস্তিনিকে ‘বেআইনি যোদ্ধা’ হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য তাদের আটক রাখার বৈধতা অর্জিত হয়।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha