ইরান বিশ্বের প্রথম "ক্যান্সার সার্জন সহকারী" ডিভাইস তৈরি করল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের জ্ঞান-ভিত্তিকএকটি কম্পানির কর্মকর্তা মোহাম্মদ হোসেইন ইয়াযদি বলেছেন: ক্যান্সার সার্জন-সহায়ক ডিভাইসটি স্তন ক্যান্সার সার্জারিতে একটি সার্জন- সহায়ক সিস্টেম হিসাবে চালু করা হচ্ছে এবং হিমায়িত বা ফ্রজেন প্যাথলজি ব্যবহারকারী কেন্দ্রগুলোতে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে একটি সম্পূরক ব্যবস্থা হিসাবে এবং যেখানে এই সুবিধাটি পাওয়া যায় না সেখানেও একটি কার্যকর অস্ত্রোপচার সহকারী হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এই যন্ত্রটি।
হোসেইন ইয়াযদি বলেন: "এই ডিভাইসের ডায়াগনস্টিক ফলাফল ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে স্ক্রিনে নেতিবাচক, সন্দেহজনক এবং ইতিবাচক জবাব হিসেবে উপস্থিত হয়।"
ইয়াজদি আরও বলেন: "এছাড়াও, এই প্রযুক্তিতে রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা ফ্রজেন প্যাথলজি পদ্ধতিতে প্রায় ৭০ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৯০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা ক্যান্সার কোষের অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ফলস্বরূপ, অস্ত্রোপচারের পরে রোগটি ফিরে আসার সম্ভাবনা হ্রাস করে।"
